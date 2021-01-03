Новогодний отдел универмага "Украина" в Киеве времен СССР показали в сети

Анна Паскевич Жизнь столицы 03:51, 3.01.2021

В сети показали, как выглядел универмаг "Украина" в Киеве, а также, в частности, его отдел елочных украшений, во времена СССР.

Архивные снимки опубликовали на странице группы "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook. "24 декабря 1966 года в Киеве открыл дверь один из крупнейших на тот момент торговых центров универмаг "Украина"", – говорится в публикации.

Примечательно, что один из снимков запечатлел отдел елочных украшений универмага. "Любимый сказочный отдел", "Как это было сказочно!!!", – написали пользователи в комментариях.

Универмаг "Украина", отдел елочных украшений, Киев
"Клуб Коренного Киевлянина" / Facebook

Универмаг "Украина" находится по адресу площадь Победы, 3, в Киеве. Он был построен на базе Еврейского базара, а его площадь изначально составляла 24,977 квадратных метров. В 1968 году универмаг был признан первым современным столичным торговым центром.

В 2003 году была проведена реконструкция "Украины", в результате которой ее площадь расширилась до 45,331 квадратного метра.

Универмаг "Украина" находится в Киеве по адресу площадь Победы, 3
"Клуб Коренного Киевлянина" / Facebook
Универмаг "Украина", Киев
"Клуб Коренного Киевлянина" / Facebook
Универмаг "Украина" был построен в 60-х годах
"Клуб Коренного Киевлянина" / Facebook
Строительство универмага "Украина"
"Клуб Коренного Киевлянина" / Facebook
Универмаг "Украина" во времена СССР
"Клуб Коренного Киевлянина" / Facebook
Универмаг "Украина"
скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали новогодние елки Киева за последние десять лет. Так, елка в Новый, 2012 год стала украинским национальным мемом, а елка 2013-го превратилась в своеобразный символ Евромайдана.

Также ранее были опубликованы раритетные фото Центрального автовокзала в Киеве, который был открыт в 1961 году на Московской площади(сейчас Демиевская).

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В сети раскритиковали новогоднее поздравление Могилевской из-за языка

Зеленский пожелал в Новом году мира, а Порошенко – иммунитета людям и стране: чем отличались поздравления политиков

Турция вновь отказалась признавать Крым российским

Детям из новогоднего поздравления Зеленского платили по 500 грн, съемки длились до утра? В сеть слили данные

Ротару, Пугачева и голубые огоньки с нами до сих пор: за что это моим детям?