Как работает транспорт в Киеве и где можно получить продуктовые наборы: власти дали разъяснение

В Киеве ночь с 10 на 11 марта прошла спокойно. После окончания комендантского часа в городе начал работать общественный транспорт, а также открылись аптеки и магазины.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-службе КГГА. Для сообщения между левым и правым берегом открыто движение по Дарницкому и Северному мостам.

"Коммунальные службы функционируют, город снабжен светом, теплом, водой, связью во всех районах без исключения. Социально незащищенные слои населения и люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить продуктовые наборы в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. Адреса и контакты центров можно посмотреть на сайте КГГА, Гуманитарного штаба, а также в приложении "Киев цифровой", – отметил Поворозник.

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Он в очередной раз обратился к водителям с просьбой не выезжать без необходимости в город, пропускать машины "скорой" и транспорт с гуманитарным грузом.

"Киевляне, не оставляйте на долго дома и соблюдайте правила комендантского часа. Помогайте тем, кто рядом", – резюмировал Поворозник.

Отметим, ранее столичная власть создала для жителей специальные карты с полезной информацией. В частности, в приложении "Киев Цифровой" появилась карта, где отмечены все работающие продовольственные магазины в столице. Данные о них постоянно обновляются.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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