Как катались на коньках в Киеве 100 лет назад: в сети показали редкие кадры

Катание на коньках было одним из самых популярных зимних развлечение киевлян еще с конца XIX века.

Как сообщает BigKyiv, изначально их роль была сугубо практической и не связанной с досугом и развлечениями. Европейцы освоили их как весьма удобный способ передвижения замерзшими зимой реками.

Толчком ко второй волне популярности коньков на территории Руси послужила мода на все английское. Она накрыла и Киев - тут все благоволит новому увлечению широких масс.

Это настолько простое снаряжение, которые запросто может сделать любой без специальных знаний, материалов и оборудования. Простенькая модель доступна любому мальчишке. Богачи заказывают зарубежные.

Киевский климат для катания подходил как нельзя лучше. В конце XIX века зимы в городе стояли морозные зимы и для катания на коньках использовали только природные водоемы. А с 1889 года в Киеве начали заливать искусственные ледовые катки и зарабатывать на них.

Катались в разных местах: студенты и гимназисты во внутреннем дворе Первой киевской гимназии, обеспеченные – известный каток находился на площади Ивана Франко или на Михайловской площади.

Еще одно культовое место для катания на коньках - кафе-каштан "Шато-де-Флер", который занимал часть бывшего Царского сада. Вход в парк развлечений был платный, но интересно, что в выходные и праздничные дни стоимость билета была ниже: в будни – 40 копеек, в выходные – только 7 коп. Все другие услуги - за дополнительную плату.

Сейчас на этом месте стадион "Динамо". Он был построен на месте части парка в 1933 году. В советское время его тоже заливали льдом под катания на коньках и игры в хоккей. В 50-е годы в зимнее время на колоннаде главного входа в стадион появлялся плакат с надписью-призывом "Все на коньки!".

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядел Киев с Днепра более 100 лет назад на фотографиях.