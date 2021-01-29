Как катались на коньках в Киеве 100 лет назад: в сети показали редкие кадры

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В городе работали искусственные катки для разных слоев населения

Катание на коньках было одним из самых популярных зимних развлечение киевлян еще с конца XIX века.

Как сообщает BigKyiv, изначально их роль была сугубо практической и не связанной с досугом и развлечениями. Европейцы освоили их как весьма удобный способ передвижения замерзшими зимой реками.

Коньки использовали для передвижения замерзшими зимой реками

Толчком ко второй волне популярности коньков на территории Руси послужила мода на все английское. Она накрыла и Киев - тут все благоволит новому увлечению широких масс.

Толчком к катанию на Руси послужила мода на все английское

Это настолько простое снаряжение, которые запросто может сделать любой без специальных знаний, материалов и оборудования. Простенькая модель доступна любому мальчишке. Богачи заказывают зарубежные.

Простенькая модель коньков была доступна любому мальчишке

Киевский климат для катания подходил как нельзя лучше. В конце XIX века зимы в городе стояли морозные зимы и для катания на коньках использовали только природные водоемы. А с 1889 года в Киеве начали заливать искусственные ледовые катки и зарабатывать на них.

Киевляне на катках

Катались в разных местах: студенты и гимназисты во внутреннем дворе Первой киевской гимназии, обеспеченные – известный каток находился на площади Ивана Франко или на Михайловской площади.

Еще одно культовое место для катания на коньках - кафе-каштан "Шато-де-Флер", который занимал часть бывшего Царского сада. Вход в парк развлечений был платный, но интересно, что в выходные и праздничные дни стоимость билета была ниже: в будни – 40 копеек, в выходные – только 7 коп. Все другие услуги - за дополнительную плату.

Катание на коньках было

Сейчас на этом месте стадион "Динамо". Он был построен на месте части парка в 1933 году. В советское время его тоже заливали льдом под катания на коньках и игры в хоккей. В 50-е годы в зимнее время на колоннаде главного входа в стадион появлялся плакат с надписью-призывом "Все на коньки!".

Каток в Киеве
Все на коньки!

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядел Киев с Днепра более 100 лет назад на фотографиях.

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