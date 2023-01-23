Как будут отключать свет в Киеве 23 января: в ДТЭК дали ответ

В Киеве в понедельник, 23 января, применяются стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию экономно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Добавим, в Украине 23 января сохраняется дефицит электроэнергии. В большинстве регионов действуют графики стабилизационных отключений.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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