Киевлянин решил переделать "трешку" в четыре маленьких квартиры: соседи забили тревогу

В Шевченковском районе Киева из-за перепланировки квартиры может разрушиться жилой дом. Владелец жилья хочет снести опорные стены.

По словам соседей, ремонтные работы проводятся незаконно, передает Сегодня.

Жильцы дома пошли разбираться сразу после того, как услышали звуки ремонта. Но в квартиру их впустили только после прибытия полиции. В помещении обнаружили не только дырявые стены, но и "проект" перепланировки. Он предусматривает снос перекрытий и изменение сетей водо- и электроснабжения.

Из трехкомнатной квартиры мужчина решил сделать четыре студии, в каждой – туалет, душ, кухня с электроплитой и кровать. Размер самого большого помещения – 18 кв. м, самого маленького – 9 кв. м.

Жильцы негативно восприняли такие действия своего соседа.

"А если рухнет плита перекрытия?.. Если унитаз упадет кому-то на голову... Мы этого хотим?" – отметила одна из жительниц.

Сам владелец жилья сообщил, что "проект" разрабатывался вместе с архитекторами, и никакие правила не нарушаются.

В то же время, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что последствия могут быть вплоть до разрушения дома.

Жители многоэтажки отметили, что сам дом и так находится в предаварийном состоянии – во внешней стене образовалась трещина, а на 1-м этаже постоянно прорывает трубы. Они написали заявления в полицию и архитектурную инспекцию.

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