В Киеве могут изменить работу метро: названа причина и станции

В Киеве 3 марта после проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский" возможны изменения в работе киевского метрополитена.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, спортивное событие начнется 17:00, когда начнется игра между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка). Ограничения могут применить на трех станциях метро.

"Ограничения (не закрытие) на вход возможны после окончания игры на станциях метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", – уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в Киеве в столичном метрополитене продолжают обновлять турникеты.

Новые контрольно-пропускные пункты принимают все современные способы оплаты проезда. Пассажиры могут использовать QR-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Подобные турникеты уже работают в вестибюле № 1 станции метро "Харьковская", а также на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Контрактовая площадь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 1 марта на станции метрополитена "Теремки" в час пик заметили большую очередь людей.