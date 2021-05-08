Историческое фото "дня победы" над Россией в Киеве показали в сети

В сети показали историческое фото демонстрации в Киеве в честь освобождения города от войск России.

Его опубликовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы отметили, что на фотографии запечатлено событие, которое произошло 7 мая 1920 года. То есть, снимку уже исполнился 101 год.

"Войска УНР и Польши во главе с Симоном Петлюрой и Юзефом Пилсудским освободили Киев от российских захватчиков", – сказано в подписи.

На черно-белом кадре видно толпу радостных людей в центре города с цветами и желто-голубыми флагами в руках. Кроме того, все они одеты в праздничную национальную одежду: например, девушки и женщины стоят в вышиванках, венках, ярких платках и кораллах.

Напомним, 1 апреля 1917 года (19 марта по старому стилю) в Киеве состоялся первый "Майдан" – 100-тысячная демонстрация "Праздник Свободы" в поддержку свободной Украины. Люди вышли на многолюдную акцию всего через две недели после создания Украинской Центральной Рады.

Через 12 дней после события в одной из пропагандистских газет российского режима появился фельетон Ежова (Николай, генеральный комиссар госбезопасности. – Ред.), в котором он написал: "До сих пор мы привыкли называть его (край вокруг Киева. – Ред.) Россией. Оказывается же, что это не так и мы живем совсем не в России, а в "Украине". В государстве, которого никогда не было, и тем не менее, оно родилось, как рождается сказочная мечта в голове поэта".

Как сообщал OBOZREVATEL: