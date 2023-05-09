"Это не война, а геноцид": киевский ветеран – о российской агрессии против Украины. Видео

Житель Киева и ветеран Александр Иванович 1926 года рождения, пришедший почтить память погибших во Второй мировой войне, назвал российскую агрессию против Украины геноцидом. По его мнению, президента страны-агрессора РФ следует повесить.

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Об этом житель столицы 1926 года рождения заявил у Мемориала вечной славы. Соответствующее видео опубликовал Униан (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, ветеран, пришедший возложить цветы и почтить память погибших во Второй мировой войне, дал свою оценку войне, которую развязала страна-террорист РФ против Украины.

"Да зачем об этой войне говорить? Этого Путина нужно повесить и кончить. Разве это война? Это геноцид", – подчеркнул ветеран.

Добавим, в Киеве во вторник, 9 мая, в Мемориал вечной славы в Печерском районе с утра пришло очень мало людей. Официальные мероприятия по почитанию погибших во Второй мировой войне прошли днем ранее – 8 мая. По предварительной информации, по состоянию на 10.30, конфликтных или провокационных ситуаций зафиксировано не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения 8 мая. Он подчеркнул, что сейчас народ Украины возвращает своему государству честную историю.

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