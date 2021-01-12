Еще на двух праздничных локациях в Киеве начался демонтаж

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:40, 12.01.2021

В Киеве начался демонтаж праздничных локаций, расположенных в районе Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов.

Об этом сообщили OBOZREVATEL организаторы из Folk Ukraine, напомнив, что соответствующие мероприятия проводятся на Софиевской площади.

"Мы уже начали разбирать эти локации. Главная елка Украины будет гореть праздничными огнями до 14 декабря", – уточнили нам.

Отметим, в Киеве после Нового года не прекратился ажиотаж возле главной елки. Толпы людей, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, продолжали "паломничества" к центральной локации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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