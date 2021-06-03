ДТП и ремонт дорог парализовали движение авто в Киеве. Карта

В Киеве в четверг, 3 июня, утренние пробки серьезно повлияли на скорость автомобилей на основных дорогах столицы. Движение транспорта было парализовано из-за ремонтных работ и ДТП.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Южном, Метро, Патона и Дарницком мостах.

Пробки образовались на проспектах Романа Шухевича (ремонтные работы и ДТП), Степана Бандеры (ремонтные работы), Освободителей, Броварском, Соборности, Петра Григоренко, Николая Бажана (ДТП в районе метро "Осокорки"), Героев Сталинграда и Владимира Маяковского.

Проблемы с трафиком наблюдаются на проспектах Воздухофлотском, Академика Глушкова (ДТП), Голосеевском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса и Победы.

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Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Борщаговской, Братиславской, Богатырской, Семена Скляренко (два ДТП), Окружной дороге (ремонтные работы в районе Одесской площади), Академика Заболотного (в сторону Столичного шоссе), Елены Телиги, Кирилловской и Набережно-Рыбальской.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Чоколовском, Харьковском и Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева с 5 по 27 июня на улицах Костельной и Трехсвятительской частично ограничат движение авто.