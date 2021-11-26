Дожди и до 10 градусов тепла: прогноз погоды на выходные в Киеве

В Киеве на протяжении ближайших трех дней с 26 по 28 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем в среднем составит +7.

Об этом сообщил портал Sinoptik. На выходных возможны осадки в виде дождя.

Так, в пятницу, 26 ноября, согласно прогнозу, в Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Температура воздуха +1… +7.

В субботу, 27 ноября, пасмурная погода будет держаться в столице не весь день – к вечеру небо станет чистым и ясным. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабеть, а к середине дня и вовсе закончиться. Температура воздуха +4… +10.

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В воскресенье, 28 ноября, в Киеве облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться в городе до конца дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха +1… +7.

Напомним, погода в Украине в пятницу, 26 ноября, будет преимущественно солнечной. Осадки вероятны лишь в трех областях. Днем местами потеплеет до 10 градусов.

Дожди ожидаются только в нескольких западных регионах – на Волыни, Львовщине и Закарпатье, в Карпатах с мокрым снегом. Утром и ночью на юге и Прикарпатье местами туман.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что температура воздуха в декабре на территории Украины будет весьма неустойчивой – на смену сравнительно теплым дням будут приходить заморозки. А к новогодним праздникам в ряде регионов похолодает до -30-35 градусов.