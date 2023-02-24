До +11°С и сильные порывы ветра: прогноз погоды по Киевщине на 25 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу синоптики прогнозируют умеренный дождь, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 11°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 25 февраля. Облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 4°С тепла до 1°С мороза 6-11°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 8-10°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях. Днем 25 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также в пресс-службе добавили, что в ближайшее время с удержанием до конца суток в столице 24 февраля прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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