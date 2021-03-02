Для станции метро в Киеве привезли мрамор из Кубы: исторические факты

Розовый мрамор, который использовался для отделки путевых стен станции метро "Лыбедская" в Киеве, привезли из Кубы.

Как сообщил 44, она была открыта 30 декабря 1984 года и заложена на глубине 22 метра.

Станция имеет довольно интересную конструкцию. У зала полукруглая форма, а тонкие пилоны разделены (раскрыты посередине), между центральными и залами с платформами. Платформы и колеи по форме напоминают трубу. Даже колейные стены вогнуты, как и арочный потолок.

"Лыбедская" в оформлении имеет немало декоративных элементов из латунных труб. Например, на колейных стенах были сделаны соответствующие композиции, а в центральном зале из них спроектировали целую линию. В конце зала целая советская композиция из тех же труб.

Данная станция метро до 2 февраля 1993 года называлась "Дзержинской". Современное название, "Лыбедская", выбрано из-за площади на поверхности и реки Лыбедь, а само же название является именем. Лыбедь – одна из основателей Киева. Сестра Кия, Хорива и Щека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, ради какой станции метро в Киеве снесли ряд зданий.