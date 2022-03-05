'Даже небо нас поддерживает': в сети появилось 'знаковое' видео рассвета над Киевом

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В небе из столицы Украины засняли "знаковый" рассвет. Он был окрашен в цвета украинского флага.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев". Автор утверждает, что это не фотошоп (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Даже небо нас поддерживает", – сказано в комментарии к записи.

Видео дня

Видео разместили рано утром 5 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!