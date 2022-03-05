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"Даже небо нас поддерживает": в сети появилось "знаковое" видео рассвета над Киевом
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В небе из столицы Украины засняли "знаковый" рассвет. Он был окрашен в цвета украинского флага.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев". Автор утверждает, что это не фотошоп (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Даже небо нас поддерживает", – сказано в комментарии к записи.
Видео разместили рано утром 5 марта.
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