COVID-19: вспышка коронавирусной инфекции произошла в исправительной колонии в Киевской области

В Бориспольской исправительной колонии №119 у осужденных обнаружили коронавирусную болезнь из-за нарушения санитарных норм.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Бориспольская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Осужденным назначен соответствующий курс лечения и их разместили в специальных изолированных помещениях учреждения.

"В то же время областной прокуратурой внесено указание в филиал государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области об устранении нарушений требований, правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний среди осужденных", – рассказали правоохранители.

Также прокуроры направили письмо в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по содействию в проведении в учреждении противоэпидемических мероприятий.

Бориспольской окружной прокуратурой направлено письмо в межрайонный отдел лабораторных исследований государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр" МОЗ Украины относительно проведения мероприятий дезинфекции в помещениях колонии.

Правоохранители отметили, что в настоящее время в учреждении проводится комплекс мероприятий по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной болезни и выявлению всех контактных лиц, их изоляции и медицинскому обследованию.

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