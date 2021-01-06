COVID-19 в Киеве заболел 931 человек за сутки

За минувшие сутки, 5 января, коронавирусом в Киеве заразился 931 человек.

В Киевской области зафиксировали 596 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 115 300 человек, в области – 61 704 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 022 человека (+19 за сутки), вылечились 41 572 пациента (+651). Продолжают бороться с вирусом 71 706 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 6 января, в Украине официально подтверждено 1 090 496 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 911 – обнаружено за прошедшие сутки.