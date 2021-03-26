COVID-19 в Киеве: за сутки выявлено более 1100 больных

В Киеве в течение прошлых суток, 25 марта, зарегистрировали 1164 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1 850 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).

Всего, по состоянию на четверг, 26 марта, зарегистрировано 18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников. В медучреждения госпитализированы 4826 человек, летальных случаев – 326.

Прививку против коронавируса за сутки получили 18 738 украинцев.

По состоянию на пятницу, 26 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 126 млн человек. За минувший день выявили 622 386 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,5 млн человек, 92 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 марта зарегистрировали 1267 случаев коронавирусной болезни COVID-19.