Cкандальная стройка на Шулявке: Киевсовет может выкупить землю для создания парка

В четверг, 10 июня на заседании Киевсовета рассмотрят проекты решений о создании новых скверов, и выкуп земельного участка на проспекте Победы, 50а, где застройщик планирует возвести высотный ЖК. Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос компенсаций для семей погибших киевлян-участников АТО и об оздоровлении детей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевского городского совета.

"Давайте сегодня эффективно поработаем. Примем важные для города и киевлян решения. В частности, призываю депутатов поддержать проект решения о выкупе земельного участка на проспекте Победы, 50а – возле танка. Чтобы предотвратить скандальное строительство, против которого выступают активисты и многие киевляне. Также в повестке дня вопрос о создании двух скверов. Одного в Днепровском районе столицы, и второго – в Печерском. Я думаю, ни у кого не будет возражений", – сказал мэр Киева.

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Вместе с тем по словам Виталия Кличко сегодня депутаты должны решить вопрос компенсации для семей погибших киевлян-участников АТО и принять решение об оздоровлении детей из Киевской области, проживающих в населенных пунктах, где размещены такие инфраструктурные объекты столицы, как полигон №5, Бортническая станция аэрации и некоторые другие.

"Также хочу сообщить, что мы готовим и вынесем на ближайшее заседание Киевсовета проект решения о предоставлении природно-заповедного статуса территории возле озера Вырлица", – отметил Виталий Кличко.

Отметим, что застройщик планировал возвести 24-этажный ЖК "50 Avenue" вблизи сквера "Слава танкистам", что рядом с метро "Шулявская". Киевляне подозревали, что зеленую зону уничтожат ради строительства, однако в Киевсовете отметили, что никакой высотки здесь не может быть. Городские власти планируют обустроить здесь парк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице построят экологически безопасный мусороперерабатывающий завод. Городские власти уже провела переговоры с инвесторами.