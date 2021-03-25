ЧАЭС перешла на особый режим из-за карантина

С четверга, 25 марта, Чернобыльская атомная электростанция перешла на особый режим работы.

Как говорится на сайте ЧАЭС, решение принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий против COVID-19.

Отмечается, что особый режим продлен минимум до 4 апреля. На рабочем месте будет присутствовать только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта.

Кроме того, к работе также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходима.

Напомним, что с 24 марта, Киевская область перешла в "красную" карантинную зону в связи со стремительным распространением коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии рассказали о рассекреченных файлах по Чернобыльской АЭС.