ЧАЭС перешла на особый режим из-за карантина

Алексей Титофф Жизнь столицы 12:33, 25.03.2021 Обновлено: 12:42, 25.03.2021

С четверга, 25 марта, Чернобыльская атомная электростанция перешла на особый режим работы.

Как говорится на сайте ЧАЭС, решение принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий против COVID-19.

Отмечается, что особый режим продлен минимум до 4 апреля. На рабочем месте будет присутствовать только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта.

Кроме того, к работе также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходима.

Напомним, что с 24 марта, Киевская область перешла в "красную" карантинную зону в связи со стремительным распространением коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии рассказали о рассекреченных файлах по Чернобыльской АЭС.

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Кияни Жизнь столицы

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