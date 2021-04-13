"Большая стройка": в Чернобыльской зоне впервые за много лет обновят дорогу

На Киевщине началась "Большая стройка" в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Киевской области.

Дорожники обновляют участок дороги от КПП "Дитятки" к КПП "Припять" подъезд к ЧАЭС.

"2021 – год начала обновление дорог в Чернобыльской зоне отчуждения. Планируем до 35-годовщины трагедии на ЧАЭС обновить 40 км. Подрядчик сделал уже половину из запланированного, поэтому для всех, кто движется авто этими территориями, изменения уже очевидны. Планируем и в дальнейшем ремонтировать здесь дороги, в первую это касается тех маршрутов, которые обеспечивают поддержку природоохранной деятельности и соединяют популярные туристические локации", – рассказал Руслан Ничик, руководитель Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Сейчас ремонтные работы продолжаются по всей протяженности участка одновременно: фрезеруется изношенное покрытие и устраивается новый асфальтобетон, после чего будет нанесена новая дорожная разметка.

Отметим, с конца 2020 года Служба автомобильных дорог является балансодержателем почти 200 км дорог в зоне отчуждения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Чернобыльская зона отчуждения получила официальный логотип – его разработала украинский креативное агентство Вanda.