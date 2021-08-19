"Большая стройка" создаст на столичном ВДНГ самый большой скейтпарк в Украине

Скейтпарк, который будет частью нового спорт-кластера на киевском ВДНГ, станет самым большим в стране. В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" работы на первой части кластера планируется закончить ко Дню Независимости.

Фотографиями с места строительства поделился в Facebook глава Киевской ОГА Василий Володин. Скейтпарк на ВДНГ площадью 2500 м2 будет сделан из бетона.

"Чтобы его создать, мы привлекли специалистов из 10 стран мира, которые помогли правильно смоделировать маршруты и подобрали рецептуру бетона. В итоге - возможны как минимум 200 разных сценариев (маршрутов) катания в нашем скейтпарке", – рассказал в Facebook директор ВДНГ Евгений Мушкин.

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Объект будет доступен как для опытных райдеров, так и для начинающих. Гости смогут выбирать маршруты, соответствующие их уровню мастерства.

"Фигуры и маршруты подходят для скейтеров, ролеров, BMX-велосипедов, самокатов. Другими словами – великолепное мультифункциональное пространство", – отметил Мушкин.

По его словам, для защиты от жары вокруг скейтпарка высадят новые деревья. Рядом также есть тенистый сквер.

"А еще мы строим по самым современным стандартам - решения для разной сложности маршрутов, точек видео-съемки. Вся поверхность должна просматриваться с земли и дронами с неба", – добавил директор ВДНГ.

Отличительная черта скейтпарка – безбарьерность. На объекте будет внедрен специальный дизайн-код с контрастными цветами, который позволяет гостям с плохим зрением или просто уставшим легко ориентироваться в пространстве и видеть края фигур и перекладины.

"Также будет специальное яркое освещение на 10-метровых фонарях. Это снижает вероятность промахнуться и травмироваться", – заметил Мушкин.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" планируется создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого в различных населенных пунктах страны.