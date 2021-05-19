Более половины киевлян положительно оценили работу Кличка – опрос

Более половины жителей Киева довольны деятельностью нынешнего мэра города Виталия Кличко. Поддержали его работу – 53% горожан, еще 46% – нет.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-16 мая 2021 года, политику доверяют 51% киян, 48% – нет.

При этом 54% жителей столицы не поддержали идею назначения главой Киевской городской государственной администрации другого человека, чем действующий мэр. 37% опрошенных не против такого кадрового назначения.

Кроме того, киевлян попросили оценить, насколько эффективно Кличко реагирует на угрозу COVID-19. 48% положительно отозвались о работе политика, 46% – были противоположного мнения.

За последний месяц изменилась в положительную сторону оценка ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди киевлян. Так, сегодня 39% говорят, что ситуация в Киеве улучшилась (в апреле таких было только 6%). 45% считают, что ситуация не изменилась (в апреле – 30%) и только 10% увидели ухудшение (в апреле – 62%).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что большинство украинцев поддержали введение весеннего локдауна.