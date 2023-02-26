Без существенных осадков и до +6°С: прогноз погоды по Киевщине на 26 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 26 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 26 февраля. Облачно, днем без существенных осадков. Температура по области днем 1-6°С тепла; в Киеве днем 3-5°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +4°С…+6°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +4°С…+6°С; Барышевка +4°С…+6°С; Борисполь +4°С…+6°С.

Как сообщил портал Sinoptik, в течение всего дня погода в Киеве 26 февраля будет пасмурной, без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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