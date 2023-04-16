Без существенных осадков и до +16°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на Пасху

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 16 апреля, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 16 апреля. Облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Температура по области днем 11-16°С; в Киеве днем 13-15°С", - рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +13°С…+15°С; Мироновка +12°С…+14°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +12°С…+14°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +12°С…+14°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 16 апреля с утра и до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Ночью шел дождь, который утром ослаб и в середине дня должен закончиться.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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