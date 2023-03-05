Без осадков и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 5 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 5 марта, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Синоптики прогнозируют в регионе утром порывы ветра 15-18 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 5 марта. Облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 0-5°С тепла; в Киеве днем 1-3°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода, без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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