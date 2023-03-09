Без осадков и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу 10 марта облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до 9°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 10 марта. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 6-8°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 10 марта пасмурная погода будет держаться до самого вечера, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков.

Следует отметить, что погода в Украине до конца недели будет меняющейся во всех регионах. До 12 марта ожидается облачность с прояснениями, иногда будет влажно. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +18°С, затем резко похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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