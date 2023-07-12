Без осадков и до +31°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 13 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем около 30°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре отметили, что до 15 июля включительно будет преобладать погода без осадков, лишь 14 июля кратковременный дождь. Температура будет тенденция к росту и днем будет в пределах 23-27°С, в ночные часы столбики термометров будут показывать 14-18°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 13 июля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!