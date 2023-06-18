Без осадков и до +30°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 18 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 18 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 18 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 28-30°С", – рассказали синоптики .

В Белой Церкви днем +27°С…+29°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +26°С…+28°С; Яготин +27°С…+29°С; Барышевка +27°С…+29°С; Борисполь +27°С…+29°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 18 июня весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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