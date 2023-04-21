Без осадков и до +17°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 22 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу, 22 апреля, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 22 апреля. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 2-7°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 5-7°С, днем 14-16°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +13°С…+15°С; Мироновка +13°С…+15°С; Фастов +13°С…+15°С; Яготин +14°С…+16°С; Барышевка +14°С…+16°С; Борисполь +14°С…+16°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"21-24 апреля на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде приречных населенных пунктов", – резюмировали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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