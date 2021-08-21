30-я годовщина Независимости Украины: как изменился Киев за эти годы. Фото

Украина в этом году отмечает 30-ю годовщину Независимости. За эти годы наша страна постоянно менялась, менялся вместе с нею и облик ее столицы – Киева. Появились новые туристические локации, которые привлекают многочисленных гостей из разных стран. Некоторые городские места изменились до неузнаваемости.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться, какие созданные за последние 30 лет объекты стали символами нашей столицы.

Майдан Незалежности

Одно из самых посещаемых мест столицы – Майдан Незалежности. В далеком 1991 году здесь стоял памятник Ленину, который после провозглашения Независимости был демонтирован. Можно сказать, что именно этот момент стал первым шагом к масштабным изменениям внешнего вида площади.

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В 2001 году на Майдане провели серьезную реконструкцию, в частности был убран старый фонтан, который киевляне называли "Рулеткой" – вместо него сейчас работает светомузыкальный. Появились Монумент Независимости, скульптура Архистратига Михаила и ТЦ "Глобус".

Одна из старейших площадей столицы – Контрактовая – известна еще со времен Киевской Руси. Долгое время она оставалась центром торговли, при этом постоянно менялся ее облик – появлялись новые здания, обустраивались скверы. В начале 90-х по обеим сторонам площади ходили трамваи, а в сквере между ними стояли МАФы и "наливайки".

После 2004 года в связи с ремонтными работами на мосту Патона трамвайную линию, которая соединяла Воскресенку с Подолом, ликвидировали, а рельсы демонтировали.

В 2017 году на Контрактовой площади провели реконструкцию, после которой все ларьки исчезли. Вместо них обустроили сквер – площадь как бы раздвинула свои границы. Сегодня это место стало одним из любимых у киевлян.

Известный всем жителям города и гостям столицы Центральный универмаг (ЦУМ) открыл свои двери еще до войны, в 1939 году. Он был спроектирован в стиле ар-деко, а в 80-х годах в нем провели ремонтные работы.

1 февраля 2012 года ЦУМ закрылся на реконструкцию и он был вновь открыт только спустя четыре года в декабре 2016. По мнению киевлян, здание стало более просторным внутри и выглядит современно и стильно.

25 мая 2019 года Киев получил еще одно место, которое сразу же стало любимым у гостей и жителей столицы. В этот день мэр Киева провел церемонию открытия Пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск, который неофициально стали называть "Мостом Кличко" и "Стеклянным мостом".

Идея соорудить пешеходный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов появилась ещё до обретения Украиной Независимости. Но начали строить мост в декабре 2018 года, а закончили в мае 2019.

Сейчас это сооружение стало местом обязательного посещения туристов, которые приезжают в Киев.

Площадь, которая ныне носит название Арсенальная, появилась еще в 18-м веке и изначально называлась Никольской. Позднее, в 1964 году, ее переименовали на Площадь Героев Арсенала, и уже в 1993 году она получила свое современное название.

В 2019 году началась реконструкция отдельных участков исторической площади, в частности был открыт Kyiv Food Market в одном из бывших корпусов завода "Арсенал". А место у входа в вестибюль станции метро превратилось в зону отдыха и прогулок.