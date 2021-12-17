Kyiv Symphony Orchestra сыграет барочный концерт с Dj Vlad Fisun и Dj Andrew

26 декабря в 19:00 Kyiv Symphony Orchestra в коллаборации с диджеями Dj Vlad Fisun и Dj Andrew сыграют концерт "Barocco Grooves" в пространстве Kooperativ. Неуловимое чувство энергичного кача, возникающее от терпких гармоний барокко, органично сочетается с ритмическими импульсами электронной музыки. Дресс-код: Карнавал.

Классическая музыка давно показала свою способность поддаваться диджейским трюкам, а барокко уже и твистовало, и свинговало, и смешивалось с рок- и поп-музыкой. Пора обратиться к основам, к груву — ведь ничто так же вкусно и изысканно не сочетается, как бри с грушей, кроме музыки Генделя с электронной импровизацией.

Будут миксовать барочную музыку с электроникой:

Dj Vlad Fisun — основатель формации DJBuro, игравший на Burning Man, Sziget, La Biennale di Venezia и Web Summit, снимался в медиапроектах в Чернобыле и Лисичанске, выходил в эфир на Радио Аристократы и Bloop London.

Видео дня

Dj Andrew – один из лучших скретч-диджеев в Украине, финалист мирового чемпионата Redbull Thre3Style, основатель DJ Academy, участник группы ТНМК.

Kyiv Symphony Orchestra — оркестр с неформальным взглядом на то, в чем бесспорный профессионал: в классической музыке. Kyiv Symphony является одним из самых известных и интересных культурных игроков в Украине, исполняющих как концерты в Олимпийском, так и "Тристана и Изольду" Вагнера в Национальной опере.

Специальный гость – Dj Slap.

Билеты для "early birds" — по цене 500 гривен. После 19 декабря они будут стоить 750 гривен, а на входе — 1000 гривен. Так что не медлите, забирайте билет по ссылке.