Kyiv Boryspil Express продолжит работать в условиях локдауна

В период строгого локдауна в Киеве поезд Kyiv Boryspil Express будет курсировать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

"Укрзалізниця"сообщила, что поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании. Для того чтобы воспользоваться поездом, спецпропуск не нужен", – сообщили в аэропорту.

Автобус № 322 (SKY BUS) также продолжает выполнять рейсы и перевозить пассажиров. Для того чтобы им воспользоваться спецпропуск тоже не требуется.

Отметим, Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля в Киеве ввели строгий локдаун. Закрыты школы и детские сады, а общественный транспорт работает только по спецпропускам и исключительно для сотрудников критической инфраструктуры.