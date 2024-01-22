'Кто будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое?': Кличко прокомментировал преследование журналистов и давление на бизнес

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал последние события в Украине, вызвавшие резонанс в обществе, – преследование независимых журналистов и давление на бизнес. Поводом для публичных заявлений бизнесменов стало задержание и заключение под стражу владельца одной из крупнейших инвестиционных компаний – Concorde Capita – Игоря Мазепы.

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Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что внутренние события в Украине вызывают беспокойство у зарубежных партнеров нашего государства.

"Что сегодня происходит в Украине с демократическими свободами и принципами, куда двигается государство, как реагирует на это общество? С такими вопросами позвонил мне немецкий приятель, очень хорошо осведомленный в вопросах мировой политики и войны в Украине. Но даже он сказал, что откровенно смущен последними резонансными событиями – преследование независимых журналистов, угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть. Об этом уже рассказали крупные иностранные СМИ", – отметил мэр столицы. – Следующей темой, что вышла в информполе не только Украины, стало задержание и взятие под стражу владельца одной из крупнейших инвестиционных компаний Concorde Capita l Игоря Мазепы. Дело возбуждено много лет назад, в 100 раз больше заявленной суммы убытков залог, который первоначально требовали прокуроры, его уменьшили вдвое, но все равно до колоссальной суммы. А сегодня ночью случайно еще и сгорел загородный дом Мазепы… Эти и еще многие моменты истории вызвали резонанс в обществе", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко напомнил, что Игорь Мазепа – тот, кто открыто заявлял о давлении на бизнес в Украине и пытался объединить бизнес, чтобы вместе выстоять против произвола правоохранителей.

"В последнее время все больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, которыми их облагают, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься – уголовные дела, обыски, громкие заявления, и даже могут "найти российский след"… Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?! Осознает ли власть всю опасность момента? – подчеркнул мэр Киева. – А кто будет платить налоги, обеспечивать рабочие места, инвестировать в Украину и ее восстановление? Кто из партнеров будет помогать Украине, которая скатывается в ужасное прошлое? И разве за это гибнут сегодня самые преданные патриоты нашего государства? Такие процессы в Украине точно не приближают нашу Победу и европейское будущее государства!" – подчеркнул Виталий Кличко.