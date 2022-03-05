В Киевской области вводится комендантский час: в ОГА дали детальное разъяснение

По всей Киевской области с 5 по 6 марта вводится комендантский час. На улицу нельзя выходить с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщил в Telegram председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. Исключение из правила составляют только люди со специально выданными пропусками и удостоверениями личности.

"Не выходим на улицы и другие общественные места", – написал глава КОГА. Он пояснил, что на Киевщине продолжаются столкновения с противником, в некоторых направлениях идут тяжелые бои.

"Мы продолжаем защищать Киевскую область... Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу. Он необходим в первую очередь для безопасности жителей региона", – подчеркнул Кулеба.

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