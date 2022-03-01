Колонны российской техники продолжают хаотическое движение под Киевом – Сухопутные войска ВСУ

Ситуация вокруг столицы Украины остается напряженной. Военная техника российских оккупантов продолжает хаотические движения под Киевом.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook. В то же время украинские подразделения продолжают наносить потери врагу.

"Силы обороны продолжают выполнять свои задачи по обороне Киева. Наши подразделения круглосуточно наносят непоправимые потери врагу. Много российской техники сожжено при помощи NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar", – отметил командующий Сухопутных войск и командующий обороной Киева Александр Сирский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, только за последние сутки Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удары по оккупантам, уничтожив пять вражеских самолетов, вертолет, крылатую ракету, колонны бронетехники, топлива, ЗРК.

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