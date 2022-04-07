Кличко выступил перед депутатами горсовета города-побратима Киева Торонто
Мэр Киева Виталий Кличко, по приглашению канадских партнеров, выступил онлайн перед депутатами городского совета Торонто. Он поблагодарил за политическую поддержку, оказываемую Канадой Украине, за введение санкций против российского агрессора и предоставление правительством Канады оружия Украине.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Мэр Киева поблагодарил мэра Торонто Джона Тори за гуманитарную помощь украинской столице.
"Сегодня выступил онлайн перед депутатами городского совета Торонто – города-побратима Киева. Поблагодарил за политическую поддержку, которую Канада оказывает Украине, за санкции против российского агрессора и предоставление правительством Канады оружия, чтобы Украина могла защищаться и защищать свою независимость и свободу. Поблагодарил мэра Торонто Джон Тори за гуманитарную помощь Киеву и нашей стране. И за то, что Торонто и другие города Канады принимают сегодня переселенцев из Украины", – отметил Кличко.
Мэр Киева подчеркнул канадским коллегам, что за зверские убийства мирного населения, совершенные российской армией в пригородах Киева и других городах и городках Украины, Российская Федерация должна ответить.
"Я подчеркнул, что за ужасные преступления против человечности, которые Россия совершила в пригородах Киева, в Мариуполе, в других городах и городках Украины, РФ должна ответить. А демократический мир должен понимать, что Украина сегодня защищает мир и ценности не только своего государства, но и всего цивилизованного мира.Я подчеркнул нашим партнерам важность прекращения экономических отношений с Россией.Призвал не вести с ней ни одного бизнеса.Ибо Россия использует это, вкладывая колоссальные средства в вооружение, в войну, убивая мирных украинцев.И сегодня нужно делать все, чтобы немедленно остановить агрессора. – Самые строгие санкции в отношении России, вооружение и всесторонняя поддержка для Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.