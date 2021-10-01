Кличко вышел на сцену и вместе с Маруничем исполнил известный хит про мэра. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 30 сентября, во время концерта группы "Karta Svitu" вышел на сцену и спел с ее фронтменом Иваном Маруничем. Они исполнили песню "Когда я стану мэром".

Соответствующее видео Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Мэр подписал публикацию строкой с композиции. "Одного дня..", написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Однажды я получаю музыку, где какой-то мальчик подобрал много моих высказываний и "хочу вас поцеловать", и что-то еще другое. И "горячую воду нужно подогреть". Я думаю: это сколько же нужно было их собирать. А потом говорит: хочу занять ваше место. Ну, думаю, надо с ним встретиться, увидеть, кто такой. Иван, желаю успеха и поздравляю с первым сольным концертом. Нужно мечтать, нет ничего невозможного – однажды ты станешь мэром", – сказал Кличко со сцены .

Видео дня

Напомним: в июне Марунич выпустил трек "Когда я стану мэром". В нем он описывает факты из деятельности градоначальников. В композицию добавлены высказывания Кличко. На видео, которое опубликовал Марунич, он едет по Киеву в авто поет о том, что на посту мэра он бы ежедневно проводил брифинги, после предоставления информации горожан о ситуации в городе и планах власти. Марунич отметил, что если он станет мэром, то его будут цитировать так же, как и Кличко.

Позже Кличко отреагировал на песню Марунича и записал собственный "хит" в ответ.

"Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться! Музыкой лучше продолжай заниматься", – сказал Кличко на видео.