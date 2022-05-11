Кличко встретился с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов и устроил европейским друзьям экскурсию

Во вторник, 10 мая, мэр Киева Виталий Кличко встретился с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой. После общения в мэрии Кличко устроил европейским друзьям небольшую экскурсию по городу – они все вместе прогулялись по Владимирской горке.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ходе общения подчеркнул – сегодня должна быть единственная позиция Европы по отказу от российских энергоресурсов, которыми Россия долго шантажировала страны ЕС и превратила газ и нефть в политический инструмент.

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Мэр Киева поблагодарил европейских партнеров за поддержку и помощь – финансовую, оружием, политическую. В частности, за поддержку Германией европейских устремлений Украины и ее полного членства в ЕС. Такую позицию озвучила в Киеве Министр иностранных дел ФРГ.

Также важно, что Германия, как заявила госпожа Бербок, предоставит Украине всестороннюю поддержку в расследовании военных преступлений, которые совершает Россия в Украине. Преступления России против человечности должны быть наказаны! – подчеркнул Кличко. – Министра иностранных дел Нидерландов, в частности, поблагодарил и за то, что, вместе с Германией, его страна предоставит Украине тяжелое вооружение, в частности, гаубицы", – отметил Виталий Кличко.