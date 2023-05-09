Кличко встретился с генсеком Интернационала образования и представителями Профсоюзов педагогов США. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с Генеральным секретарем Интернационала образования Дэвидом Эдвардсом, представителями Профсоюзов педагогов США, а также руководством Профсоюза работников образования и науки Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы столицы. В ходе встречи обсудили опыт Киева в организации образовательного процесса в условиях военного положения.

"Отмечу, что с первых дней широкомасштабной войны, которую развязала Россия, педагоги Киева показали свою смелость и преданность профессии. Каждый из них занял свою линию обороны. Кто-то пошел воевать, другие – остались работать ради детей. Обучали с бомбоубежищ онлайн, поддерживали детей и родителей. Затем готовили заведения к работе в условиях военного положения. И столица смогла начать новый учебный год в смешанном формате - очном, онлайн и индивидуальном", - отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что в настоящее время очно учится 44% учеников, дистанционно – 47%, по индивидуальной форме – 9% детей. В сети учреждений общего среднего образования Киева – 581 учреждение разных типов и форм собственности. Из них 428 коммунальных заведений, 145 частных, восемь – государственной формы собственности. В коммунальных школах учатся около 300 тысяч учеников.

В столичной области образования работают около 70 тысяч человек, среди них полторы тысячи вынужденных переселенцев. Также за время войны в Киев переехали два управления образования с оккупированных территорий. Возобновил в столице работу Мариупольский лицей. Бюджет сферы образования составляет 40% от бюджета города.

"У педагогов столицы самая высокая зарплата в Украине. Она выплачивается своевременно и в полном объеме. В этом году сохранены все доплаты и надбавки, включая муниципальную надбавку 30 процентов", – подчеркнул Виталий Кличко.

При подготовке к новому 2022-23 учебному году в рамках городской программы "Безопасная образовательная среда" в столице обустроили укрытие в учебных заведениях. Это был самый главный вопрос, потому что речь идет о безопасности и жизни детей. Для очного обучения открыли только школы, где обустроены простейшие укрытия. Учреждения же, в которых нет бомбоубежищ, работают в онлайн-формате. На сегодняшний день укрытия оборудованы в 97 процентах коммунальных школ.

Усилия столичных властей также сконцентрированы на осуществлении ремонтных работ в поврежденных российскими оккупантами учебных заведениях, которых с начала войны 95. Это школы, сады, учреждения профессионально-технического образования.

Мэр Киева отметил, что Интернационал образования пообещал и дальше поддерживать Украину. И поднять вопрос проблем образовательного процесса в условиях войны и помощь в этой Украине на уровне входящих в организацию стран.

Интернационал Образования – всемирная федерация профсоюзов, объединяющая организации учителей и других работников образования со всего мира. Представляет более 32 млн. учителей и вспомогательного персонала образования в 178 странах и территориях. Выступает за бесплатное, качественное, финансируемое государством образование для каждого учащегося в каждой стране.

Американская федерация учителей насчитывает 1,7 млн членов в более чем 3000 местных ячейках по стране.