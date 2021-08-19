Кличко вручил киевлянам государственные награды ко Дню Независимости: кто получил. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кияни
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Кличко вручил киевлянам государственные награды ко Дню Независимости: кто получил. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко вручил киевлянам государственные награды, отличия городского главы и почетные грамоты ко Дню независимости Украины. В частности, их получили педагоги, медики, работники столичных предприятий, госслужащие, деятели культуры, общественные активисты.

Об этом сообщила пресс-служба мэра в четверг, 19 августа. Как отметил Кличко во время мероприятия, годы независимости, построения государства, стали испытанием для всех украинцев на зрелость и профессионализм, на мужество и толерантность.

"Мы все вместе пережили много событий. И впереди еще много работы и усилий. Чтобы Киев стал успешной европейской столицей. А Украина – сильной и богатой европейской страной. В этом зале сегодня – врачи, промышленники, работники жилищно-коммунального хозяйства, образования, культурные и общественные деятели, многодетные матери и волонтеры. Профессионалы и патриоты, которые работают ради воплощения изменений в нашей столице и нашей стране", – подчеркнул Кличко.

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Награды вручал мэр Киева Виталий Кличко

Он также поздравил всех с 30-летием Независимости Украины и отметил, что сегодня украинский народ продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность своего государства в борьбе с российским агрессором.

Отличия получили педагоги, медики, чиновники
Отличия получили педагоги, медики, чиновники

Среди наград, которые вручили ко Дню Независимости – орден "За заслуги" I степени, Крест Ивана Мазепы, звание "Народный артист Украины", "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный работник образования Украины", почетные грамоты и благодарности Кабинета министров и премьер-министра, почетные грамоты и награды городского головы.

Кличко также поздравил киевлян с Днем Независимости
Кличко вручил киевлянам государственные награды ко Дню Независимости: кто получил. Фото

Также шести выдающимся киевлянам присвоено звание "Почетный гражданин города Киева". Всего награды получили более 100 киевлян.

Награды получили более 100 киевлян
Награды получили более 100 киевлян
УкраинаКиевДень НезависимостиВиталий Кличко