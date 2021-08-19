Кличко вручил киевлянам государственные награды ко Дню Независимости: кто получил. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко вручил киевлянам государственные награды, отличия городского главы и почетные грамоты ко Дню независимости Украины. В частности, их получили педагоги, медики, работники столичных предприятий, госслужащие, деятели культуры, общественные активисты.

Об этом сообщила пресс-служба мэра в четверг, 19 августа. Как отметил Кличко во время мероприятия, годы независимости, построения государства, стали испытанием для всех украинцев на зрелость и профессионализм, на мужество и толерантность.

"Мы все вместе пережили много событий. И впереди еще много работы и усилий. Чтобы Киев стал успешной европейской столицей. А Украина – сильной и богатой европейской страной. В этом зале сегодня – врачи, промышленники, работники жилищно-коммунального хозяйства, образования, культурные и общественные деятели, многодетные матери и волонтеры. Профессионалы и патриоты, которые работают ради воплощения изменений в нашей столице и нашей стране", – подчеркнул Кличко.

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Он также поздравил всех с 30-летием Независимости Украины и отметил, что сегодня украинский народ продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность своего государства в борьбе с российским агрессором.

Среди наград, которые вручили ко Дню Независимости – орден "За заслуги" I степени, Крест Ивана Мазепы, звание "Народный артист Украины", "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный работник образования Украины", почетные грамоты и благодарности Кабинета министров и премьер-министра, почетные грамоты и награды городского головы.

Также шести выдающимся киевлянам присвоено звание "Почетный гражданин города Киева". Всего награды получили более 100 киевлян.