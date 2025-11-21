Кличко в День Достоинства и Свободы: Россия до сих пор пытается отобрать у нас то, за что украинцы заплатили самую высокую цену

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы – дату, напоминающую нам о силе и духе людей, которые не побоялись отстоять свое право на демократическое, свободное европейское будущее.

Видео дня

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что украинцы доказали: "когда речь идет о свободе, мы способны объединиться и выстоять перед любым давлением".

"Российский агрессор до сих пор пытается отобрать у нас то, за что украинцы заплатили самую высокую цену. И именно поэтому наше достоинство – в нашей ежедневной борьбе. Сражаются наши военные на передовой, самоотверженно работают медики, спасатели, волонтеры", – написал Кличко.

Глава столицы подчеркнул, что каждый украинец на своем месте борется за право Украины самостоятельно выбирать свой путь.

"Мы склоняем головы перед Героями Небесной Сотни и всеми защитниками, которые погибли, защищая свободу Украины, ее государственность. Украинцы выстояли, потому что достойны быть свободными. И мы победим, потому что не отказываемся от своей мечты – европейской, сильной, справедливой Украины", – отметил мэр Киева.