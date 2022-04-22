Кличко рассказал, будет ли действовать комендантский час на Пасху и что будет со службами в церквях

В Киеве и области на Пасху комендантский час будет действовать с 23:00 субботы (23 апреля) до 5:00 воскресенья (24 апреля). Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-формате.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал украинцев соблюдать правила комендантского часа.

Такие ограничения для жителей Киевщины и областного центра установили, по словам городского головы, для безопасности граждан и предотвращения возможных провокаций.

"В ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья)", – говорится в сообщении Кличко.

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Напомним, что в связи с празднованием Пасхи в ряде украинских городов отменили или сократили комендантский час. Власти сделали это для того, чтобы граждане могли посетить богослужение и освятить праздничную корзину. Детали – в материале.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, Российская Федерация отказалась от предложения установить пасхальное перемирие. Паузу между боевыми действиями предложил ввести генсек ООН Антониу Гутерриш для организации гуманитарных коридоров и эвакуации мирного населения. Он был уверен, что в период с 21 по 24 апреля включительно обе стороны должны прекратить огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, организация встречи Папы Франциска с патриархом Российской православной церкви Кириллом, поддерживавшим войну РФ в Украине, приостановлена. Встреча должна была состояться в июне в Иерусалиме.