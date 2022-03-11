Кличко проверил работу Гуманитарного штаба, созданного в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как работает Гуманитарный штаб, созданный столицей. Основная функция логистического штаба – привлечение помощи, в том числе и гуманитарной, оказание помощи наиболее уязвимым категориям киевлян и создание стратегического резерва города по товарам и средствам первой необходимости.

"Штаб работает по разветвленной системе и имеет в городе более семи хабов для накопления необходимых резервов. Также работают территориальные центры во всех районах столицы для оказания помощи социально-уязвимым категориям киевлян. Эти люди могут обращаться и на колл-центр. Территориальные центры, вместе с волонтерами, доставляют определенным категориям киевлян продовольствие, товары первой необходимости", – сообщил мэру замглавы КГГА Валентин Мондриевский, возглавляющий Гуманитарный штаб столицы.

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Также город помогает крупным торговым сетям доставлять товары в Киев, чтобы киевляне могли купить все необходимое. В частности, продукты питания, лекарства, товары первой необходимости.

Также, в случае чрезвычайной ситуации, столичные власти наполняют хабы всем необходимым путем гуманитарных грузов, чтобы город имел достаточный резерв.

"Хочу поблагодарить волонтеров, всех небезразличных людей, которые оказывают помощь тем, кому она сегодня необходима. Город продолжает жить в сложных условиях. Но мы делаем все, работаем системно, чтобы помогать киевлянам. Поддерживаем наших военных, которые сегодня защищают Киев. Обеспечиваем жизнедеятельность столицы" Наша задача – чтобы город жил и работал, – подчеркнул мэр столицы – Будьте внимательны и осторожны Если вы видите какие-то подозрительные вещи или предметы, – информируйте – правоохранителей. Сегодня все сервисы в столице работают. Тепло – и водоснабжение, газоснабжение, свет есть. Город живет! Но в этой угрожающей ситуации мы должны быть готовы к любому развитию событий. И мы будем защищать Киев и никому его не отдадим!", – подчеркнул Виталий Кличко.