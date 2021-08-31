Кличко принял участие в церемонии посвящения в студенты в Киево-Могилянской академии. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в торжественной церемонии посвящения в студенты на юридическом факультете Национального университета "Киево-Могилянская академия". Он пожелал первокурсникам настойчиво работать и не опускать рук.

Церемония состоялась во вторник, 31 августа, передает пресс-служба мэра. Он подчеркнул: очень важно в жизни – мечтать.

"Сегодня у вас начинается новый, очень интересный этап в жизни. Ваш путь к профессии, к своему любимому делу, путь к мечте. Вы знаете, как бы просто это ни звучало: очень важно в жизни – мечтать. А чтобы мечта стала реальностью надо верить в себя, учиться, упорно трудиться и никогда не опускать рук. Я, как никто знаю: любую мечту можно воплотить. Нет ничего невозможного!" – обратился к студентам Кличко.

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Он отметил, что в жизни будут и моменты вызовов. Не все будет просто. Но эти моменты важно использовать как новые возможности. Возможности для развития, для новых идей, работы над собой.

"Вам повезло – вы поступили в самый старый, авторитетный университет Украины. Университет с традициями и славной историей. В то же время, это – один из самых молодых, самых инновационных и новаторских университетов страны. В этом году отмечаем 30-летие восстановления Киево-Могилянской академии. Студенты Могилянки всегда были и есть с активной гражданской позицией. Здесь всегда училась молодежь с ценностями, проукраинской позицией и бойцовским характером. Многие могилянцы принимали участие в Оранжевой Революции и Революции Достоинства. Приобщались к изменениям и преобразованиям в стране. А в условиях, когда мы строим демократическое правовое государство особенно важна профессия, которую вы выбрали", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что в этом году факультету правовых наук НаУКМА исполняется 25 лет и он является довольно молодым. Но стал одной из лучших отечественных юридических школ. Завоевав первенство в различных рейтингах, в частности, что важно, – в рейтинге работодателей.

"Поэтому, я убежден, у вас сегодня есть все условия для большого будущего. Воспользуйтесь ими! Учитесь, совершенствуйтесь, критически мыслите. Стройте амбициозные планы и воплощайте их. Ведь именно от вас зависит, какими будут наш город и наша страна! Еще раз с праздником! Успехов вам! Верьте в себя! Верьте в Украину!" – подчеркнул мэр.