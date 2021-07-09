Кличко принял участие в благотворительном мероприятии WISH RIVER ко Дню семьи в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в благотворительном мероприятии WISH RIVER ко Дню семьи. На нем 120 детей из семей участников АТО и малообеспеченных семей в течение нескольких часов проходили квесты и смотрели яркое шоу.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы. Поздравляя участников, Кличко отметил важность семьи в жизни каждого.

"Рад быть сегодня здесь, вместе с вами. И поздравить всех с украинским Днем семьи. Каждый из нас понимает, насколько важна семья в нашей жизни. И сегодня важно отблагодарить своих родных и близких. Сказать им, как мы их любим. Как для нас важно чувствовать их тепло, поддержку и заботу. Ибо семья – это наш тыл, который обеспечивает наши победы и успехи. То, что помогает пережить неудачи и сложные моменты. С праздником семьи всех! Берегите близких!" – отметил Виталий Кличко.

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Он также поблагодарил социально ответственные бизнесы, которые приняли участие в организации праздника. В частности – отель "Баккара", участников театрально-циркового шоу WISH RIVER и компанию QUESTORIA – официальных представителей Fort Boyard (Франция).

Напомним, 8 июля в Украине и ряде других стран отмечался День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен ко дню церковного почитания святых князя Петра и его жены Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. OBOZREVATEL публиковал поздравления, картинки, открытки и видео.