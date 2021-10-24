Кличко презентовал художественную композицию на здании Посольства Германии в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен презентовали художественную композицию на здании немецкого посольства. Презентация приурочена к завершению недель Германии в Украине.

Подробностями и фото глава столицы поделился на своей странице в Facebook.

"Сегодня с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен презентовали художественную композицию, выполненную в стиле тейп-арт, на здании посольства Германии. Ее создали молодые украинские и немецкие художники. Презентацию приурочили к завершению недель Германии в Украине", – рассказал Кличко.

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Киевский городской глава также рассказал о смысловой нагрузке красочной композиции.

"Флаги двух государств, изображения которых украсили фасад здания посольства, символизируют дружбу и партнерство Украины и Германии, которые длятся уже почти 30 лет. Вскоре мы будем отмечать годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией", – отметил Кличко.

Политик отметил, что Украина и Киев поддерживают тесные связи с Германией, в частности, в вопросах внедрения лучшего европейского опыта на украинских просторах.

"Германия всегда поддерживала независимость и территориальную целостность Украины, наши европейские устремления. Помогала и помогает воплощать необходимые реформы. В Киеве мы с немецкими партнерами реализуем много проектов, которые помогают менять наш город. Продолжаются и побратимские отношения Киева с несколькими немецкими городами. И мы будем продолжать наше сотрудничество, перенимать лучший европейский опыт наших друзей", – резюмировал Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко наградил киевлян-призеров Паралимпийских игр в Токио и призвал украинцев вакцинироваться. По словам мэра Киева, это единственный путь остановить пандемию и избежать жестких ограничений.