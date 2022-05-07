Кличко показал поврежденные обстрелами дома в Киеве. Видео

В столице обстрелами повреждено более 200 жилых домов. А также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале и опубликовал видео разрушений, сообщается на сайте мэра.

"В столице обстрелами повреждено более 200 жилых домов. Разрушены также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры. Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов, – написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что городские власти восстановят поврежденные здания и инфраструктуру. "Мы все отстроим! Киев выстоит, Украина победит! Слава Украине! Слава ее героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.