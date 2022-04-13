Кличко поддержал переименование станций столичного метро, имеющих 'не дружеские' названия

Мэр Киева Виталий Кличко высказался за переименование нескольких станций столичного метро, которые имеют "не дружеские" к Украине и украинцам названия.

Об этом Кличко заявил в эфире общенационального объединенного телемарафона. Он сказал, что этот вопрос будет рассматриваться на ближайшей сессии Киевсовета.

"Такие изменения, переименования, мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных изменениях и о том, кто являются нашими настоящими друзьями. А не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам". Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги", сказал – Кличко.

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В частности, по словам мэра Киева, было бы уместно переименовать станцию "Минскую" в "Варшавскую".

"Например, станция "Минская". Если мы получаем угрозы из Минска, а с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам, такое название станции является неприятным напоминанием. Я убежден, что "Минская" может стать, например, Варшава – город, который активно помогает Киеву, принял много переселенцев, является настоящим другом!" – объяснил свою позицию Виталий Кличко.