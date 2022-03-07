Кличко поблагодарил мэра Варшавы за политическую поддержку и гуманитарную помощь

Мэр Киева Виталий Кличко поговорил с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и поблагодарил за политическую поддержку и гуманитарную помощь, которую его город и Польша оказывают Киеву и Украине. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал краткое видео об общении со своим коллегой.

"Сегодня пообщался по телефону с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Поблагодарил за политическую поддержку, за гуманитарную помощь, которую его город и Польша оказывают Киеву и Украине. За то, что принимают беженцев, украинских детей и матерей, людей с инвалидностью", – отметил Кличко.

Также мэры городов обсудили возможную дальнейшую поддержку Украины и Киева.

"Я благодарю за вашу помощь, за то, что вы делаете. За то, что принимаете в Варшаве украинских детей, людей с инвалидностью, беженцев. Я знаю, как много гуманитарной помощи вы послали нам. Мы это очень ценим. Спасибо, что помогаете нам. Друзья узнают в сложные времена, – сказал мэр Киева в телефонном разговоре с мэром Варшавы. – Я не знаю, когда эта война кончится, потому что ситуация сложна. На сегодняшний день мы получаем все необходимое, что касается гуманитарной помощи. Относительно политической поддержки – нужно дальнейшее давление на Россию, а также – предоставление вооружения украинской армии – нашим защитникам, которые героически обороняют сегодня нашу землю", – подчеркнул Виталий Кличко.