Кличко передал киевским спасателям новую спецтехнику и снаряжение

Городские власти Киева приобрели и передали столичному гарнизону ГСЧС 7 единиц новой аварийно-спасательной техники и новое снаряжение. Эту спецтехнику закупили в рамках целевой программы по переоснащению спасательных служб Киева.

Программу город принял в 2020 году, столица выделила почти 45 миллионов гривен на обновление материально-технической базы спасательных служб Киева.

"Сегодня мы передаем Киевскому гарнизону ГСЧС столицы 6 единиц аварийно-спасательной техники. И один Командно-штабной автомобиль – коммунальной аварийно-спасательной службе КАРС "Киевская служба спасения", – отметил мэр. – Я хочу поблагодарить спасателей Киева за самоотверженность и профессиональную работу, за спасенные жизнь и безопасность в столице. Город, со своей стороны, заботится о том, чтобы вы были обеспечены всем необходимым для выполнения своей опасной миссии", – подчеркнул Виталий Кличко.

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В частности, городские власти передали новые авто для тушения пожаров в густонаселенных районах столицы. Эти спецавтомобили – небольших габаритов, но могут перевозить более 2 тонн воды каждая.

Также спасатели получили новое снаряжение для экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Кличко отметил, что с каждым годом нагрузка на аварийно-спасательные службы столицы растет. В частности, случается большое количество аварийных случаев из-за износа инфраструктуры, которые десятилетиями не ремонтировали. Ежегодно в Киеве случается более 4 тысяч пожаров, которые оперативно ликвидируют столичные спасатели.

"Наша задача – обеспечить спасателей современным снаряжением, спецавтомобилями и надежным оборудованием. За последние 5 лет для нужд спасателей город приобрел 22 новых аварийно-спасательных автомобиля, более 200 комплектов защитного снаряжения, 220 комплектов спецодежды.", – сообщил Виталий Клич.

В общей сложности для КАРС "Киевская служба спасения" город приобрел 6 аварийно-спасательных автомобилей, для Киевского гарнизона ГСЧС – 16 единиц техники. В частности, пожарно-спасательные и водолазные автомобили, телескопические подъемники, комплекты дыхательных аппаратов и другую технику и снаряжение.

"Это – меньше всего, что мы можем сделать для специалистов, которые для спасения людей ежедневно рискуют своей жизнью. Замечу, что за 5 лет аварийно-спасательные службы столицы спасли почти 2 тысячи жизней", – подчеркнул Виталий Кличко.